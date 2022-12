Russia: Putin parlerà all’Assemblea federale all’inizio del 2023

Mosca, 22 dic. (Adnkronos) – Vladimir Putin ha annunciato che parlerà all’Assemblea federale della Federazione Russa all’inizio del 2023. “E’ necessario un po’ di tempo e un’ulteriore analisi di ciò che sta accadendo per pianificare la data del messaggio. Non nominerò il giorno specifico, ma lo faremo sicuramente nel nuovo anno”, ha detto il presidente russo.

In precedenza si era saputo che Putin non avrebbe consegnato il proprio messaggio all’Assemblea federale quest’anno, in violazione della costituzione russa che lo prevede. Una fonte dell’agenzia di stampa statale russa Tass al parlamento russo aveva osservato che “è necessaria una seria preparazione per il messaggio e non c’è abbastanza tempo prima della fine dell’anno”.

Secondo la costituzione russa, il presidente è obbligato a rivolgersi all’Assemblea federale con messaggi annuali sullo stato delle cose nel paese, sulle principali direzioni della politica interna ed estera dello stato.