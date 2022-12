Rugby: caso Traoré, Procura Fir avvia le indagini per accertare i fatti**

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Rugby e la Benetton Rugby, all’indomani della vicenda che ha coinvolto alcuni dei tesserati della Franchigia, desiderano ribadire la propria ferma condanna nei confronti di ogni forma di razzismo e discriminazione, che non hanno e non devono avere alcun posto all’interno del movimento rugbistico italiano, dello sport, della società civile. La Fir informa che la Procura Federale ha avviato le indagini necessarie ad accertare i fatti, nonché le responsabilità collettive e dei singoli, a tutela dei valori fondanti e della reputazione del Gioco. La Benetton Rugby ha contestualmente deciso di sospendere cautelativamente, per l’intera durata delle indagini della Procura, uno dei propri tesserati”. Così la Federugby in una nota all’indomani del caso di Cherif Traoré, il pilone del Benetton che ha affermato di aver ricevuto come ‘regalo’ una banana marcia da uno dei propri compagni di squadra durante la festa di Natale.

“Sarà competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva federali -aggiunge il comunicato della Federugby-, sulla base delle risultanze delle indagini, comminare eventuali sanzioni sportive o amministrative, in totale autonomia e senza ingerenze di alcun tipo da parte di organismi esterni alla Giustizia FIR. FIR e Benetton Rugby – sentito anche il parere favorevole di Zebre Parma – hanno inoltre definito di approfondire congiuntamente il percorso di sensibilizzazione e consapevolezza alle tematiche di inclusione per i propri atleti. La Federazione Italiana Rugby e Benetton Rugby non rilasceranno ulteriori commenti sino alla conclusione delle indagini da parte della Procura Federale”.