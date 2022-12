Che Napoleone Buonaparte rivoluzionario, condottiero e imperatore ha sempre avuto nel cuore una “passione” per l’antichità di Roma, tra Repubblica e Impero, tra libertà e autorità, è universalmente noto. Anche se a Roma Napoleone non arrivò mai, la storia ci tramanda che Napoleone III, figlio terzogenito del re d’Olanda Luigi Bonaparte (fratello di Napoleone Bonaparte) perseverò nel “sogno rivoluzionario”. Per suo volere tra il 1861 e il 1862 e con l’aiuto dei formatori vaticani, messi a disposizione da Papa Pio IX, fece realizzare un calco in gesso dell’intero rilievo della Colonna Traiana. Oggi possiamo ammirare i 125 calchi donati da Napoleone III a Pio IX, all’interno del Museo della Civiltà Romana.

