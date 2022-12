Day After all’insegna della preoccupazione da parte delle sigle sindacali Polizia Penitenziaria per la “rivolta” presso la casa circondariale di Benevento, con intervento interforze con Polizia di Stato e Carabinieri per sedarla. Da registrare interventi del SiNaPPe, dell’Asppe e di Fp Cgil Polizia Penitenziaria rispetto “all’intervento interforze sfiorato da vicino” con conseguenze potenziali facilmente immaginabili e la richiesta di “rimedi urgenti per prevenire nuovi episodi di grave criticità”.

