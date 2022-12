Ricerca, Bernini: “Vogliamo portare in Italia l’Einstein Telescope”

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – L’Italia, il Governo Meloni, vuole portare sul nostro territorio “il Telescopio Einstein – l’Einstein Telescope – il futuro rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione” attualmente in fase di studio da parte di vari enti scientifici dell’Unione europea e che ci vede “concorrenti con i Paesi Bassi”. A indicare la rotta del Paese su questa strategica infrastruttura scientifica è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, parlando alla Sesta Sessione della Conferenza gli Ambasciatori 2022 – L’attrattività dell’Italia nel mondo

“Il ‘genius loci’ per l’Einstein Telescope, che sarà il grande telescopio per lo studio delle onde gravitazionali, sarebbe la Sardegna ma” l’ITalia non è sola perché “siamo in competizione con i Paesi Bassi”, così, per “sostenere con forza la candidatura italiana”, il ministro Bernini ha annunciato la nascita di “un Comitato di cui il premio Nobel Giorgio Parisi ha accettato di farsi ambasciatore”, un Comitato pensato e che gode del sostegno dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e per questo ringrazio il presidente Antonio Zoccoli” ha aggiunto la titolare del Mur.

“Crediamo in questa iniziativa per far crescere i territori e sicuramente la Barbagia si gioverebbe di questa grande infrastruttura” ed il “Comitato che stiamo istituendo sosterrà e farà avanzare l’interesse dell’Italia” ad avere sul proprio territorio “questa grande infrastruttura scientifica e tecnologica” ha detto ancora Bernini che ha inoltre chiesto “fortemente il supporto della diplomazia italiana a Bruxelles perché – ha osservato- penso che sia strategica” la diplomazia nel poter portare l’istanza del nostro Paese in sede europea.