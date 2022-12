Il Questore di Benevento, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 10 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la revoca delle licenze di raccolta scommesse e sala VLT, facenti capo a diverse società già destinatarie di informativa antimafia da parte del Prefetto di Benevento. In particolare, si tratta di sale giochi site in Benevento, in via delle Poste e in via Mariano Russo nonché di altra sala giochi sita in Montesarchio in via Annunziata Vecchia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia