Pd: Bonaccini, ‘nessuna fotocopia di M5s o Terzo polo, ad alleanze si arriva in condizione di forza’

Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Nessuna autosufficienza ma nessuna delega ad altri a rappresentare, guai a fare noi la fotocopia dei 5 stelle e del Terzo polo, se no la gente sceglie l’orignale”. Lo ha detto Stefano Bonaccini intervendo all’incontro sul Congresso Pd al Nazareno.

“Il congresso discute di noi, non delle alleanze, quelle verrano dopo e ci arriviamo in condizione di forza e non di subalternità”, ha spiegato.