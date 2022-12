Milano: stupro Capodanni, per due imputati al via processo abbreviato

Milano, 22 dic. (Adnkronos) – Al via oggi a Milano il processo abbreviato, davanti al gup Marta Pollicino, che vede imputato Abdel Fatah (19 anni) e Mahmoud Ibrahim (18), accusati di aver fatto parte del “branco” che la notte di Capodanno ha molestato e stuprato delle ragazze che festeggiavano il nuovo anno in piazza Duomo. Due le vittime che, insieme al Comune di Milano, si sono costituite parte civile durante l’udienza a porte chiuse. I due imputati, i quali hanno sempre respinto le accuse, hanno scelto entrambi l’abbreviato, ma il 18enne ha scelto la formula del rito condizionato alla visione di un filmato già presente nel fascicolo dell’inchiesta; proiezione su cui il giudice deciderà nella prossima udienza fissata per il 10 gennaio 2023.