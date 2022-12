Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Grazie ancora per quel che faremo insieme, speriamo ancora per lungo tempo…”. Così il premier Giorgia Meloni, in un brindisi con i dipendenti di Palazzo Chigi raccolti nel cortile della sede della presidenza del Consiglio per gli auguri di Natale e fine anno, con il buffet preparato dagli studenti dell’istituto alberghiero di Fiumicino che Meloni ha ringraziato per il loro lavoro. Il premier ha ringraziato i dipendenti di Palazzo Chigi per il loro “prezioso lavoro”.