F1: Ferrari, 14 febbraio sarà presentata la vettura per il mondiale 2023

Maranello, 22 dic. – (Adnkronos) – La Ferrari presenterà il prossimo 14 febbraio la monoposto che tenterà l’assalto al mondiale nel 2023. Lo annuncia la scuderia di Maranello con una nota sul proprio sito ufficiale. “Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia: la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675 – mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso –, la nuova vettura prenderà parte alla 73esima edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra”.