Difesa: Mattarella, ‘orgoglio per Forze Armate, Italia rassicurante, protagonista e affidabile’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Ringrazio molto le Forze Armate e la Guardia di Finanza per l’opera svolta in queste missioni, che contribuisce alla stabilità e alla pace ma trasmette anche un’immagine dell’Italia rassicurante, protagonista, interlocutrice di grande affidabilità nel mondo. L’Italia è orgogliosa delle sue Forze Armate e gli esprime ancora una volta riconoscenza per quanto fanno, per l’azione che svolgono in Italia e all’estero”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videocollegamento con il Comando operativo di vertice interforze per salutare le missioni militari italiane all’estero in vista delle festività natalizie.

Il Capo dello Stato ha quindi sottolineato “il senso di apprezzamento profondo che ricevo continuamente nella comunità internazionale per la capacità dei nostri militari all’estero nelle missioni che svolgono, per la loro capacità di comprensione del territorio, di rapporto con le popolazioni, per la professionalità e per la grande efficacia dell’azione”.

Infine Mattarella ha ringraziato “i familiari delle nostre donne e uomini in divisa, che assicurano un supporto importante per la loro attività così preziosa per il Paese”.