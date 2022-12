Dai giovani al sogno Parigi, Aracu "Grande futuro per le rotelle"

ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo pensando al futuro e guardiamo avanti con ottimismo. Le nostre discipline sono diventate tante ma hanno un denominatore comune: le rotelle ed i giovani". Sabatino Aracu, presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha iniziato così l'analisi della situazione che sta vivendo il movimento delle rotelle, che nel 2022 ha celebrato un importante centenario. "Nel 2024 porteremo in Italia i World Skate Games, una novità assoluta che metterà 125 titoli mondiali in palio – prosegue Aracu in un'intervista all'Italpress -. Coniugheremo lo sport dei giovani con l'arte e la cultura dell'Italia, il tutto con sostenibilità. Contiamo di ospitare 50.000 persone da tutto il mondo, così possiamo davvero fare sport e turismo insieme". L'introduzione dello skateboarding nel programma olimpico di Tokyo 2020 – confermato anche a Parigi 2024 – ha segnato un punto di svolta che la FISR ha saputo cogliere: "Ci prepariamo ai prossimi Giochi Olimpici con un'Italia più forte. Stiamo costruendo un futuro importante e devo dire che sento vicine tutte le istituzioni. In questo gioca un ruolo fondamentale anche lo sport di base, perché la nostra attività può fare bene a bambini ed anziani. Si può iniziare a praticare a tre anni e si possono sviluppare qualità di equilibrio, coordinazione, destrezza: con queste poi si può eccellere in ogni sport", sottolinea ancora Aracu. Motivo d'orgoglio dell'anno che sta volgendo al termine anche la nascita dello skatepark a Colle Oppio, un modello che fa scuola nel mondo: "Gli skatepark in un parco pubblico oggi creano socialità e le amministrazioni se ne rendono conto. Quello installato a Colle Oppio vicino al Colosseo è in una cornice unica e ci è invidiato. Questi impianti ci permettono di preparare i campioni del futuro ma di tenere anche i ragazzi lontani dalla strada ed impegnarli in attività sportive", ha concluso Aracu.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

spf/glb/gm/red

22-Dic-22 11:58