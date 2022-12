Calcio: Allegri, ‘il dg Scanavino ha parlato alla squadra, obiettivi Juve non cambiano’

Torino, 22 dic. – (Adnkronos) – “Oggi ha parlato il direttore generale Scanavino che si è presentato alla squadra e allo staff dicendo poche parole, ma giuste: ‘La Juventus è la Juventus i programmi non cambiano ora e non cambieranno mai’. Noi siamo solo artefici del destino della Juventus in campo e dobbiamo pensare a questo. Sappiamo che la Juventus fa parte di uno dei più grandi gruppi industriali nel mondo. Poi la passione della società è infinita e per questo abbiamo più responsabilità. Poi dispiace leggere tutti i giorni altre cose ma sappiamo che appena inizierà il campionato passa tutto”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in zona mista dopo la vittoria in amichevole con il Rijeka.

“La Juventus ha una storia di 125 anni dove non c’è mai stato un anno in cui non avesse l’ambizione di vincere, perché i programmi della Juventus sono sempre massimali. Oggi è stato confermato questo -sottolinea il tecnico livornese-. Io sono sempre stato in sintonia con la società. Federico Cherubini è il direttore sportivo con degli osservatori che valutano il mercato. La squadra momentaneamente è a posto e dovremmo mandare a giocare qualche giovane. Sappiamo che la seconda stagione è quella più importante e pesante. Dobbiamo pensare solo a giocare, c’è unità di intenti su tutto”.