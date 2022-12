Cambia l’avversario, non l’obiettivo. L’idea fissa del Benevento è quella di tornare a vincere e, di conseguenza, correggere la classifica, ma è chiaro che per riuscirci col Perugia, nell’ultima gara del 2022, e per rimanere quantomeno in rotta di galleggiamento servirà una prestazione diversa rispetto a quanto fatto vedere contro Modena e Cittadella, dove pure sono arrivati quattro punti. La Strega deve innanzitutto ritrovare il coraggio, ossia ciò che è mancato nelle ultime due partite, in particolar modo in quella del ‘Braglia’.

