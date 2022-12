Basket: Milano vuole continuare striscia positiva in Eurolega, in quota cerca successo sul Monaco

Milano, 22 dic. – (Adnkronos) – La vittoria arrivata in casa della Stella Rossa ha messo fine a nove ko consecutivi europei per l’Armani Jeans Milano che in casa contro il Monaco cerca di tornare al successo anche davanti al proprio pubblico. Contro i francesi, primi in classifica insieme a Barcellona e Fenerbache, servirà però un’impresa offerta a 2,17 su 888sport.it contro l’1,70 del successo monegasco.

Per quanto riguarda invece una vittoria finale, dopo la striscia negativa, sono davvero ridotte al lumicino le speranze di successo delle della formazione di Ettore Messina, data a 51 volte la posta proprio come l’altra italiana, la Virtus Bologna.