Un esposto al Collegio arbitrale del Coni è stato presentato dal procuratore Gabriele Giuffrida per farsi riconoscere il pagamento dell’attività di mediazione sportiva svolta a favore del Benevento Calcio, in occasione del trasferimento di Kamil Glik dal Monaco al club di via Santa Colomba. Giuffrida, che non è il procuratore del difensore polacco e che in passato ha curato anche il passaggio in giallorosso di Iago Falque (dal Torino) e di Edoardo Masciangelo (dal Pescara), ha presentato istanza arbitrale contro la società sannita.

