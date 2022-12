Trascinatore nella trasferta di Modena e uomo chiave per il Benevento, spendibile anche sulla linea della trequarti in caso di emergenza: Gennaro Acampora sempre più al centro non solo della Strega ma dell’intero progetto di Fabio Cannavaro, costruito sempre più sulle misure del centrocampista mancino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia