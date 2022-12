Roma, 21 dic. (Adnkronos) – La guerra in Ucraina presenta “uno scenario molto preoccupante, nel quale troppe volte sento minacciare con leggerezza addirittura l’uso delle armi nucleari. La pace è necessaria e urgente. Ma la pace non può essere in violazione del diritto internazionale e non può essere neppure un modo per dividere l’occidente. Ci sto lavorando, vedremo”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.