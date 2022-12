Russia: Putin, ‘utilizzare tattiche Nato per aumentare capacità combattimento’

Mosca, 21 dic. (Adnkronos) – Vladimir Putin ha incaricato il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa di analizzare l’esperienza e le tattiche dei paesi della Nato per includerli nel programma di addestramento delle truppe e di equipaggiamento dell’esercito. “Tutte le informazioni sulle forze della Nato e i mezzi che vengono utilizzati attivamente durante l’operazione militare speciale ci sono ben noti. Tutto questo dovrebbe essere analizzato attentamente e utilizzato nello sviluppo delle nostre forze armate per aumentare la capacità di combattimento delle truppe, nonché servizi speciali interni”, ha detto Il presidente russo, parlando a una riunione allargata con i vertici della Difesa.

Secondo Putin, “le unità russe hanno fatto una grande esperienza di combattimento nel corso di questa operazione speciale. Il compito del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Generale è analizzare attentamente, sistematizzare l’esperienza il più rapidamente possibile, includerla nei programmi e nei piani per l’addestramento del personale, l’addestramento delle truppe in generale e la fornitura delle attrezzature necessarie alle truppe”.