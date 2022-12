Riforme: La Russa, ‘migliorare bicameralismo come dimostra iter manovra’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Sono anni ormai che la legge di Bilancio prima la fa la Camera o il Senato. Allora facciamo una legge costituzionale in cui si dice c’è il bicameralismo ad eccezione della legge finanziaria, è più serio piuttosto che farla rimbalzare tra Camera e Senato, offrendo a chi tocca la seconda lettura l’occasione per saltare un pezzo di vacanze. Personalmente credo che prima o poi una riforma della seconda parte della Costituzione possa e debba toccare il modo con cui il bicameralismo è inteso, senza arrivare ad un monocameralismo. C’è però tutta possibilità che il Parlamento si interroghi su come migliorare questa doppia lettura”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.