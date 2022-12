Qatargate: da Belgio richiesta di ‘congelare’ conto Panzeri e figlia (2)

(Adnkronos) – C’è un problema legato alla competenza della procura che deve eseguire il ‘congelamento’. La richiesta, raccolta da Eurojust, deve infatti essere vagliata da un gip, il quale deve valutare quanto chiesto da Bruxelles, così come successo per il sequestro preventivo della casa a Cervinia (procura di Aosta) di proprietà di una società che farebbe capo a Nicolò Figà-Talamanca, considerato una figura chiave dell’inchiesta sulle presunte corruzioni.

Da quanto trapela, a occuparsi della richiesta estera sui conti correnti, “potrebbe essere una procura più lombarda che piemontese”, ma la valutazione non è ancora chiara. Ciò che appare chiaro è che i soldi ‘sospetti’ sono stati trovati su due dei sette conti correnti italiani su cui il giudice Michel Claise aveva chiesto di indagare e riconducibili a Panzeri (due), alla figlia Silvia (uno), al sindacalista Luca Visentini (tre) e all’ex collaboratore di Panzeri, Francesco Giorgio (uno).