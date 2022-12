Milano: risse e spaccio in un bar di Melegnano, questore sospende licenza per 15 giorni

Milano, 21 dic. (Adnkronos) – Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni per la conduzione del bar tabacchi di via Emilia 91 a Melegnano, nell’hinterland milanese.

Ieri, i carabinieri della stazione di Melegnano hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio commerciale dal momento che nei mesi di ottobre e novembre, a seguito di controlli, all’interno del bar sono stati identificati molti avventori con precedenti penali, tra cui reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio, oltraggio a pubblico ufficiale, atti osceni e guida in stato di ebbrezza con successivo affidamento in prova ai servizi sociali, danneggiamento, minaccia e divieto di ritorno nel Comune.

In particolare, ad ottobre, un avventore del bar, in evidente stato di ebrezza, aveva tentato di aggredire un uomo con il quale aveva avuto un litigio per futili motivi. Gli equipaggi intervenuti hanno invitato quest’ultimo ad allontanarsi ed evitare ogni contatto con l’aggressore, poi hanno tentato di calmare quest’ultimo. L’uomo non ha desistito, ripetendo di volersi recare a casa propria per armarsi di un coltello, noncurante delle conseguenze. E in effetti, dopo essersi allontanato, si è ripresentato al bar armato di un coltello, minacciando anche i militari, che sono dovuti intervenire per disarmarlo.