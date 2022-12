Meteo: in Lombardia debole perturbazione atlantica con instabilità diffusa

Milano, 21 dic. (Adnkronos) – Oggi in Lombardia una debole perturbazione atlantica è in rapido transito, determinando fino a sabato correnti occidentali ondulate con precipitazioni sul versante Nord alpino e a tratti sulle Alpi di confine lombarde, nuvolosità variabile e rinforzi di vento solo in montagna.

Tra domani e lunedì il flusso si disporrà da Ovest-Sud Ovest con possibilità di deboli precipitazioni intermittenti sui settori meridionali e afflusso di aria mite. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.