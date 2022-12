Manovra: Pd, grazie a noi bonus psicologico diventa strutturale’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Sul bonus psicologo abbiamo ottenuto un grande risultato con un nostro emendamento che rende il fondo per la copertura della misura strutturale. Il contributo sarà finanziato con 5 milioni per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024. Siamo contenti per questa misura che è stata purtroppo molto utilizzata, oltre ogni aspettativa e che potrá continuare a contribuire al miglioramento del benessere psicologico di tante persone di ogni età duramente provate da questi anni di pandemia e crisi”. Lo affermano le deputate Dem Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera, e Marianna Madia. “Una piccola grande notizia”, commenta su Twitter Filippo Sensi, promotore dell’iniziativa nella passata legislatura. “Va rimpinguato adeguatamente, ma primo passo importante. Grazie a Marianna Madia, Debora Serracchiani, Ubaldo Pagano e al lavoro dei deputati Pd”.