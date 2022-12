Roma, 21 gen. (Adnkronos) – ”Ho visto tanta polemica in questi giorni però sono abbastanza vecchio dei lavori di commissione Bilancio per dire che si è ripetuto un rito, che non è razionale e lineare ma tipico, con cui si approva il bilancio in questo paese”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’assemblea della Coldiretti.