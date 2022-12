Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Approvato in commissione alla Camera l’emendamento Orfini con cui il Pd integra con 60 milioni il fondo per la nuova indennità di discontinuità da noi voluta per i lavoratori dello spettacolo. Un primo passo per contrastare i tagli del Governo alla cultura”. Così su Twitter il senatore del Pd Dario Franceschini, ex ministro della Cultura.