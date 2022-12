Situazione di tensione e di difficoltà nella casa circondariale di Benevento, per una protesta degli internati nel circuito di media sicurezza, al quarto piano della struttura. Situazione di tensione, che è l’ennesima in questo 2022, che è stato particolarmente difficile, come del resto gli anni precedenti, a partire dal 2020 con l’insorgere della pandemia da Coronavirus che ha reso anche psicologicamente ancora più difficile di quanto lo fosse prima la condizione carceraria.

