Iv: Renzi, ‘mie conferenze regolari ma sì cambio regole, però facciamo commissione Covid’

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “Mi hanno fatto morale sulle banche, su Consip, sulla Fondazione Open, ora scopriamo che sono gli stessi che avevano quegli stili. Punto. Veniamo alle mie conferenze. Io sono pronto a cambiare le regole, sapendo che quello che faccio è regolare, io prendo i soldi dalle cause per diffamazione, non dal Marocco. Vogliamo dire che un parlamentare può fare solo il parlamentare? Sì, ma pongo un tema, si faccia una commissione di inchiesta per capire cosa è accaduto con il Covid”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà.