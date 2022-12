Torna il sereno in Gesesa, dopo che il dimissionario Domenico Russo ha deciso di fare marcia indietro dopo la sollecitazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Dimissioni ritirate e impegno ad andare avanti almeno per il tempo necessario a traghettare Gesesa, la società mista che si occupa di servizio idrico integrato nel capoluogo e in diversi territori comunali sanniti, verso il nuovo modello di governance del distretto idrico Ato sannita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia