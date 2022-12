Germania: debito pubblico +0,2% nel terzo trimestre

Wiesbaden, 21 dic. (Adnkronos) – Il debito del bilancio pubblico complessivo della Germania (Federazione, Lander, Comuni e associazioni di Comuni, enti di previdenza sociale, compresi tutti gli extrabilanci) nei confronti del settore non pubblico ammontava a 2.325,0 miliardi di euro alla fine del terzo trimestre del 2022. L’Ufficio Federale di Statistica Destatis riporta che il debito pubblico è aumentato dello 0,2%, pari a 3,9 miliardi di euro, rispetto alla fine del 2021. Rispetto alla fine del secondo trimestre del 2022, il debito è diminuito dello 0,8%, pari a 19,0 miliardi di euro. Il settore non pubblico comprende gli istituti di credito e il restante settore nazionale e non nazionale, ad esempio le imprese private in Germania e all’estero.