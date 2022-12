Germania: 5 mln di persone bisognose di assistenza a lungo termine nel 2021

Wiesbaden, 21 dic. (Adnkronos) – Nel dicembre 2021, 4,96 milioni di persone in Germania avevano bisogno di assistenza a lungo termine, come definito dalla legge sull’assicurazione per l’assistenza a lungo termine. L’Ufficio federale di statistica Destatis riferisce inoltre che il numero di persone bisognose di assistenza a lungo termine ammontava a 4,13 milioni nel dicembre 2019. Il forte aumento di 0,83 milioni (+20%) mostra ancora gli effetti del concetto più ampio di necessità di assistenza a lungo termine introdotto il 1° gennaio 2017. Da allora, molte più persone rispetto al passato sono state classificate come bisognose di assistenza a lungo termine.