Gb: a novembre settore pubblico ha speso più di quanto ha incassato, indebitamento di 22 mld

Londra, 21 dic. (Adnkronos) – Nel novembre 2022, il settore pubblico della Gran Bretagna ha speso più di quanto ha ricevuto in tasse e altre entrate, richiedendo un prestito (indebitamento netto del settore pubblico escluse le banche del settore pubblico (Psnb ex)) di 22,0 miliardi di sterline, pari a 13,9 miliardi di sterline in più rispetto al novembre 2021 e il più alto indebitamento di novembre dall’inizio delle registrazioni mensili nel 1993. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica Ons.

La spesa totale del settore pubblico è stata di 98,9 miliardi di sterline nel novembre 2022; di questa, la spesa corrente (o giornaliera) dell’amministrazione centrale è stata di 82,0 miliardi di sterline, 13,5 miliardi di sterline in più rispetto al novembre 2021. Gli interessi passivi sul debito dell’amministrazione centrale sono stati di 7,3 miliardi di sterline a novembre 2022, 2,4 miliardi di sterline in più rispetto a novembre 2021 e il dato più alto di novembre da quando sono iniziate le registrazioni mensili nell’aprile 1997; la volatilità degli interessi passivi è in gran parte dovuta all’effetto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo (RPI) sui gilt indicizzati.

Le entrate totali del settore pubblico sono state pari a 76,9 miliardi di sterline nel novembre 2022; di queste, le entrate fiscali del governo centrale sono state pari a 51,6 miliardi di sterline, 2,2 miliardi di sterline in più rispetto al novembre 2021. L’ex Psnb è stato pari a 105,4 miliardi di sterline nell’esercizio finanziario fino a novembre 2022; si tratta di 7,6 miliardi di sterline in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma di 50,8 miliardi di sterline in più rispetto all’esercizio finanziario fino a novembre 2019 (pre-coronavirus), ed è il quarto prestito più alto nell’esercizio finanziario fino a novembre dall’inizio delle registrazioni mensili nel 1993.

Il fabbisogno netto di liquidità dell’amministrazione centrale (escluse UK Asset Resolution Ltd e Network Rail) è stato di 25,5 miliardi di sterline a novembre 2022, 12,5 miliardi di sterline in più rispetto a novembre 2021, portando il totale a 77,2 miliardi di sterline per l’anno finanziario fino a novembre 2022. Il debito netto del settore pubblico, escluse le banche del settore pubblico (psnd ex), era di 2.477,5 miliardi di sterline alla fine di novembre 2022, pari a circa il 98,7% del prodotto interno lordo (PIL), con un aumento di 125,9 miliardi di sterline, o una diminuzione di 0,3 punti percentuali del Pil, rispetto a novembre 2021.

Il debito netto del settore pubblico, escluse le banche del settore pubblico e la Banca d’Inghilterra (PSND ex BoE), era di 2.176,0 miliardi di sterline alla fine di novembre 2022, pari a circa l’86,7% del PIL, con un aumento di 151,7 miliardi di sterline, o 1,5 punti percentuali del PIL, rispetto a novembre 2021.