Passo in aventi per l’intervento di riqualificazione del campo di atletica Coni sito alla via Duca. Il progetto finanziato con un milione di euro nel bando governativo sport e periferie prevede la riqualificazione dell’importante infrastruttura sportiva di via Duca d’Aosta, di servizio non solo al capoluogo ma all’intera comunità provinciale, con una splendida pista di atletica e infrastrutturazione sport olimpici che ha visto allenarsi tante generazioni di atleti non solo amatoriali e delle giovanili.

