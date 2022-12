Basket: Nba, Utah vince a Detroit trascinata da uno strepitoso Markkanen

Detroit, 21 dic. – (Adnkronos) – Vittoria comoda per Utah (18-16) che si impone a Detroit 126-111 segnando almeno 30 punti in ogni quarto e sbarazzandosi nella ripresa dei Pistons (8-25), aggrappati ai 30 punti del miglior Jaden Ivey della stagione che tira 10/14 dal campo, 2/2 dall’arco con quattro rimbalzi e cinque assist. Positivo anche l’impatto di un altro rookie: Jalen Duren in doppia doppia da 15 punti e 14 rimbalzi, con Detroit che incassa la sesta sconfitta nelle ultime sette gare e sprofonda sempre più sul fondo della Eastern Conference.

Partita da record per Lauri Markkanen che chiude con 38 punti a referto (massimo in carriera eguagliato, al pari di quanto fatto registrare contro Phoenix lo scorso 18 novembre) e ben nove triple a bersaglio: per il finlandese ci sono anche cinque rimbalzi nei 36 minuti trascorsi sul parquet e terminati con un eloquente +20 di plus/minus. Prestazione incolore invece per Simone Fontecchio, sul parquet per cinque minuti e senza canestri a bersaglio e punti segnati nel match.