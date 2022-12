Balcani: Serbia si aspetta risposta negativa da Nato a richiesta forze in Kosovo

Belgrado, 21 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato di aspettarsi una risposta negativa dalla Nato alla sua richiesta formale di schierare 1.000 membri del personale di sicurezza serbo in Kosovo. Parlando da Baku, in Azerbaigian, Vucic ha aggiunto che “il comportamento della Kfor (la Kosovo Force guidata dalla Nato) è più corretto di quello di alcuni governi occidentali, essendo conforme con la risoluzione 1244 in modo serio e responsabile”.

La Serbia potrebbe dispiegare fino a 1.000 militari, poliziotti e personale doganale presso siti religiosi cristiani ortodossi, aree a maggioranza serba e valichi di frontiera, a condizione che tale dispiegamento sia approvato dal comando della missione Kfor.