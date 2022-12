Ieri mattina nella zona di via Bachelet in un tratto di campagna segnato dall’essere contiguo alla viabilità esterna della città e al torrente San Nicola, è stato scoperto il suicidio di un 46enne che si è impiccato ad una trave, nella sala in cui aveva allestito una falegnameria. Sul posto Carabinieri e soccorritori del 118 che hanno refertato quanto accaduto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia