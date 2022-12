Ucraina: amministrazione militare, ‘80% regione di Kiev senza elettricità’

Kiev, 20 dic. (Adnkronos) – La fornitura di elettricità nella regione di Kiev rimane critica, l’80% del territorio è senza corrente. Lo ha affermato Oleksiy Kuleba, capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev, aggiungendo che “dopo i recenti attacchi di droni e missili, il ripristino dell’alimentazione è in corso. Vorrei sottolineare che la complessità e la durata dei lavori di riparazione aumentano con ogni bombardamento nemico. A seguito di ingenti danni all’infrastruttura energetica, Ukrenergo applica interruzioni dell’elettricità. La situazione più difficile è nei distretti di Buchansk, Vyshgorod, Obukhiv e in parte anche a Fastiv”.

Kuleba ha sottolineato che la priorità per l’approvvigionamento di elettricità spetta a ospedali, impianti di riscaldamento e approvvigionamento idrico. Nella notte ieri, le truppe russe hanno attaccato la regione di Kiev con droni kamikaze di fabbricazione iraniana.