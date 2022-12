Tennis: Ljubicic entra federazione francese, guiderà la missione ‘ambizione 2024’

Parigi, 20 dic. – (Adnkronos) – “E’ come se il Real Madrid non vincesse niente per tanti anni”. Ha parlato così del tennis francese Ivan Ljubicic, appena nominato direttore della missione “Ambition 2024”. L’ex allenatore di Roger Federer avrà il compito di seguire gli over 14 di alto livello nell’ambito del programma della Fft, la Federtennis francese, che ha come orizzonte le Olimpiadi di Parigi.

Semifinalista al Roland Garros nel 2006, protagonista del primo trionfo della Croazia in Coppa Davis nel 2005, vincitore a sorpresa a Indian Wells nel 2010, Ljubicic ha costruito una carriera di successo da allenatore. Dopo la prima esperienza accanto al croato Milos Raonic, ha seguito Roger Federer dall’estate del 2015. Sotto la sua guida, ha conquistato i suoi ultimi tre Slam riuscendo anche a tornare al numero 1 del mondo.

Il 43enne croato inizierà il nuovo lavoro dal 15 gennaio 2023. La sua missione inizierà con un viaggio di tre mesi in Francia, nelle strutture del Paese, per farsi un’idea più precisa della situazione attuale del movimento. “Il suo approccio al tennis è guidato dalla stessa cultura della vittoria che vogliamo instillare nei giovani tennisti francesi”, ha spiegato Gilles Moretton, presidente della Fft, in un comunicato stampa.

Moretton e Ljubicic si conoscono almeno dal 2001. Allora il francese dirigeva il torneo di Lione, e il croato festeggiava lì quell’anno il suo primo titolo Atp in carriera. “Ci siamo incontrati a Londra per la Laver Cup a settembre” ha detto Ljubicic al quotidiano francese L’Equipe.

Moretton gli ha chiesto dei suoi piani per il futuro, considerato che la Laver Cup rappresentava l’ultimo torneo in carriera di Roger Federer che ha commosso tutti con l’ultimo doppio in coppia con l’amico-rivale Rafa Nadal. Moretton, convinto che avrebbero potuto lavorare bene insieme, ha incontrato nuovamente Ljubicic un paio di volte a Parigi, durante e dopo il Masters 1000 di Bercy. “Ci siamo accordati rapidamente”, ha spiegato il croato.

All’inizio, per i primi due tre mesi, Ljubicic cercherà intanto di farsi un’idea della situazione. “Incontrerò molte persone, andrò al torneo Les Petis As di Tarbes, al Centro Tecnico Nazionale, il CNE, e al polo di Poitiers. Voglio conoscere le strutture, gli allenatori, le persone. Poi prima del torneo di Montecarlo faremo un primo piano per capire cosa può essere aggiustato, o cosa si può fare diversamente. Spero di poter dare un contributo con la mia esperienza di giocatore e di allenatore. Non è un segreto che i risultati del tennis francese non siano all’altezza delle aspettative, ma sono convinto che con il mio approccio e la mia mentalità posso aiutare in tanti ambiti”.