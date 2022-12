Motivo tecnico e di opportunità: così l’avvocato Domenico Russo spiega la scelta di dimettersi dal ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione di Gesesa, la società mista partecipata da Comune di Benevento e da Acea che gestisce il servizio idrico integrato nel capoluogo e in diversi altri territori del Sannio. Dimissioni giunte a pochi giorni dalla fine dell’anno, un periodo durante il quale Gesesa ha dovuto far fronte a diverse problematiche, non ultima il caso del picco di Tetracloroetilene riscontrato nelle acque del pozzo di Pezzapiana.

