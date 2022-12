Qatargate: Letta, ‘scandaloso quanto avvenuto’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Nonostante la sconfitta del 25 settembre il percorso di convergenza è stato utile e importante. E’ stato buttare un seme e dovrà germogliare. Perchè il nostro Paese ha bisogno di un risposta progressista e la formula magica per declinare insieme sostenibilità ecologica e sociale”. Così Enrico Letta intervenendo all’evento per i 126 anni dell”Avanti!’.

“Penso che l’esperienza fatta insieme non vada assolutamente dispersa”, aggiunge Letta che poi fa riferimento alla vicenda Qatargate: “Ciò che è avvenuto a Bruxelles è scandaloso. Chiedo una commissione di inchiesta a livello europeo. La magistratura faccia il suo corso”.