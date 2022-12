Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Il Qatargate è da voltastomaco ma il 99,9% di chi sta nel Pd è una persona per bene, a partire da me. La questione non deve passare per il coinvolgimento di un’intera classe dirigente perchè non è giusto e non è vero”. Così Stefano Bonaccini a Metropolis su Repubblica.it.