Qatar 2022: Pioli, ‘Giroud straordinario, Theo può diventare migliore al mondo’

Dubai, 20 dic. – (Adnkronos) – “Ho tifato per Olivier e Theo, so quanto possa essere importante per un giocatore vincere un Mondiale. Giroud l’aveva già vinto, per Theo era la prima vera grande esperienza internazionale con la sua Nazionale ed è chiaro che quando arrivi in finale ti rimane la delusione di non aver vinto, però ci siamo sentiti questa notte e loro devono essere orgogliosi del percorso che hanno fatto”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in merito al mondiale di Olivier Giroud e Theo Hernandez, protagonisti con la maglia della Francia finalista.

“Giroud ha dimostrato di essere quel campione che tutti quanto conosciamo, non solo dal punto di vita tecnico ma anche per lo spessore umano, mentre Theo ha dimostrato quello che io e Maldini continuiamo a dirgli da tempo, ovvero che può diventare e sta diventando il terzino sinistro più forte del mondo”, aggiunge a Sky Sport Pioli prima di chiudere sul dualismo tra Messi e Maradona dopo che Leo ha vinto il Mondiale eguagliando Diego: “Chi è meglio tra i due? Ci sono tre leggende nel calcio: Pelé, Maradona e Messi, ma sono tutti legati ad epoche diverse”.