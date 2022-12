Pd: Bonaccini lancia sondaggio su Fb, ‘vostri pareri ci serviranno’**

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Penso sia cruciale per il futuro del Pd tornare ad essere un partito popolare, in cui sia centrale l’ascolto delle idee, dei problemi, dei sogni (perché no?) dei nostri iscritti e dei nostri militanti. Per questo vi chiedo di dedicarmi pochi minuti per partecipare a un questionario”. Così Stefano Bonaccini che su Fb lancia il link per un sondaggio tra i follower.

“Parliamo, insieme, delle fratture sociali, degli ostacoli alla libertà, alla dignità, all’uguaglianza, allo sviluppo della nostra società, che sono in contrasto con quello in cui crediamo. I vostri pareri ci serviranno per arricchire il confronto e riflettere sulla nostra identità e appartenenza alla comunità delle democratiche e dei democratici in questo percorso congressuale per costruire un nuovo Pd”.