Mo: Picierno, ‘restituire corpi due militari vittime di Hamas e liberare due civili rapiti’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Incontro della Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno con i famigliari dei civili israeliani rapiti da Hamas e delle due vittime militari i cui corpi sono ancora ostaggio dall’organizzazione terroristica palestinese. Dal 2014, in piena violazione del diritto internazionale, Hamas tiene in ostaggio le salme di due soldati israeliani e due civili ancora vivi, negando le proprie responsabilità, impedendo l’accesso ai rappresentanti della Croce Rossa e vietando alle famiglie ogni sorta di informazione e di contatto con i loro cari.

Sarà questo il tema della conferenza promossa dalla Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno giovedì 22 dicembre presso il nuovo spazio interattivo Esperienza Europa – David Sassoli di Roma. Interverranno rappresentanti delle famiglie dei quattro, una rappresentante del Ministero degli Esteri israeliano, Shuly Davidovich, l’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar e il vice ambasciatore isrealiano in Italia Alon Simhayoff.

Dei quattro tenuti in ostaggio da Hamas, due sono soldati colpiti durante una operazione militare – Operazione margine protettivo – scoppiata nel 2014, in seguito al lancio di missili da parte di Hamas contro Israele. Altri due sono invece dei civili, Avera Menghitsu e Hisham al-Sayed, entrambi affetti da problemi mentali, che hanno attraversato il confine tra Israele e la Striscia di Gaza e sono stati rapiti da Hamas e privati di qualsiasi assistenza, in spregio delle normative internazionali. Per i due soldati si chiede che vengano restituiti i corpi ai loro famigliari. I due civili invece, che vengano restituiti alle loro famiglie e che venga subito concesso alla Croce rossa internazionale di poterli visitare. Il diniego di tale richiesta, rappresenta una violazione del diritto umanitario internazionale da parte dell’organizzazione terroristica Hamas.