Milano: in mostra da oggi a Palazzo Marino il Tabernacolo di Beato Angelico

Milano, 20 dic. (Adnkronos) – Da oggi, insieme alle opere di Sandro Botticelli, Filippo Lippi e Tino Di Camaino già allestite in Sala Alessi, a Palazzo Marino, è possibile ammirare il raffinato tabernacolo di Beato Angelico, gioiello del museo di San Marco di Firenze. Si tratta del quarto capolavoro de ‘La carità e la bellezza, la mostra promossa dal Comune di Milano in collaborazione con il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze.

L’opera, che era in mostra a San Giovanni Valdarno, arriva a Milano grazie alla collaborazione con il Museo di San Marco di Firenze. Realizzata intorno al 1430 e frutto di una combinazione di tecniche tra pittura, miniatura, oreficeria e intaglio, oltre a offrire un tema squisitamente natalizio come l’Adorazione dei Magi, offre un saggio della sensibilità di Beato Angelico verso i colori, che scintillano sull’oro del fondo.

Un nuovo dono alla cittadinanza e ai tanti turisti che affollano Milano durante questi giorni di festa in cui la mostra sarà regolarmente aperta al pubblico con i consueti orari. Solo nelle giornate del 31 dicembre Sala Alessi chiuderà anticipatamente alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17.30).