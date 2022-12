Manovra, Salvini "Chiudere presto e bene"

MILANO (ITALPRESS) – "Come Lega vogliamo che la manovra si chiuda presto e bene perché aiuta milioni di famiglie in difficoltà. È chiaro che le opposizioni fanno il loro mestiere, ma la manovra va approvata assolutamente entro Capodanno. Quindi se si può discutere approfonditamente bene, altrimenti siamo pronti a correre e a fare il 31 dicembre in Senato". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della conferenza di fine anno a Milano sulla Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, ha commentato l'iter parlamentare sulla legge di bilancio.

20-Dic-22 16:49