Manovra: Ciriani, ‘sì nei tempi previsti con la fiducia, caro bollette tema fondamentale’

Roma, 20 dic (Adnkronos) – La fiducia? “Sì, la metteremo, ma sarà la prima” e “la manovra sarà approvata nei tempi previsti. È un obiettivo del governo, della maggioranza e che dovrebbe stare a cuore a tutti. Dicono che siamo in ritardo? Calendario alla mano, abbiamo fatto una corsa contro il tempo. L’anno scorso la manovra è arrivata al Senato tra il 21 e il 22 dicembre e noi la stiamo portando in Aula alla Camera negli stessi tempi, ma con un governo nato 50 giorni fa”. Lo dice Luca Ciriani al ‘Corriere della sera’.

“Questa è la manovra delle bollette. Con realismo abbiamo investito 21 miliardi per famiglie e imprese, due terzi di tutto quello che abbiamo a disposizione. Sul resto possiamo discutere e anche modificare l’approccio iniziale, purché non dimentichiamo che il tema fondamentale è il caro energia”, spiega il ministro dei Rapporti con il Parlamento.

La norma sul Pos? “Non è una battaglia di religione, ma il tentativo di dare una risposta a commercianti e artigiani drammaticamente colpiti dalle conseguenze del Covid e poi dall’inflazione. Se non riusciremo per questa strada ne troveremo un’altra”, dice tra l’altro Ciriani.