Lombardia: Fontana, ‘Finlombarda ha ruolo importantissimo, buoni risultati nel 2022’

Milano, 20 dic. (Adnkronos) – “Finlombarda ha un ruolo importantissimo nelle attività di concessione di finanziamenti e contributi, nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione delle iniziative attivate a favore del sistema economico lombardo. Cito solo un esempio di buona collaborazione raggiunto quest’anno: la misura ‘Credito Adesso Evolution’, particolarmente strategica e significativa nei numeri, avviata come un aiuto concreto alla ripartenza delle attività produttive lombarde dopo l’emergenza pandemica e stata più volte rifinanziata”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa di presentazione dei risultati 2022 e prospettive 2023 della finanziaria regionale Finlombarda.

“Da lombardo e presidente dei lombardi -spiega Fontana- in qualità di società ‘in house’ della Giunta regionale, voglio spronarvi a fare ancora di più, in particolare in questo momento particolare per il sistema economico lombardo, rallentato prima dalla pandemia e adesso affaticato dalla crisi internazionale e dell’aumento dei costi dei fattori produttivi, primi tra tutti l’energia”. Finlombarda, evidenzia il presidente, “deve essere ancora più vicina alle imprese per far sentire sui territori la vicinanza di Regione Lombardia, un ente che ascolta e cerca di trovare delle soluzioni ai problemi concreti”.

“Per questo motivo -conclude Fontana- è mio dovere incoraggiarvi a diventare sempre più uno strumento a servizio delle imprese con uno sportello dedicato per incontrare direttamente quelle che hanno necessità di un sostegno pubblico e indirizzarle sugli strumenti che si possono utilizzare e non intendo solo quelli regionali quanto anche quelli a livello nazionale”.