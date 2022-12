Lombardia: Consiglio approva a maggioranza risoluzione contro emergenza idrica

Milano, 20 dic. (Adnkronos) – Un nutrito pacchetto di proposte per gestire la scarsità di risorse idriche in Lombardia sia sul fronte della razionalizzazione dei consumi sia su quello dell’aumento della disponibilità di acqua nei periodi siccitosi, con particolare attenzione alla lotta agli sprechi, alla diffusione di consumi sostenibili dell’acqua e alla realizzazione di nuovi invasi. Questo è il contenuto della Risoluzione approvata oggi dal Consiglio regionale della Lombardia ed elaborata dalla commissione Agricoltura su proposta dei consiglieri Paolo Franco (FdI), Matteo Piloni (Pd) e Elisabetta Strada (Azione Italia Viva).

“La Lombardia resta una regione ricca di acqua ma le disponibilità sono destinate a diminuire inesorabilmente a causa dei repentini cambiamenti climatici –ha dichiarato il relatore Paolo Franco (FdI) illustrando la risoluzione in Aula-. La capacità di accumulo massimo è attualmente di 2,5 miliardi di metri cubi, un dato che riteniamo possa crescere in modo significativo utilizzando le cave esauste come invasi per le acque pluviali e aumentando la capienza dei bacini di alta montagna con campagne di dragaggio. Quella approvata oggi è una Risoluzione che va nella direzione della prevenzione e che chiede alla Giunta di valutare la costituzione di un apposito ambito regionale allo scopo di monitorare, indirizzare, coordinare e armonizzare le attività svolte dagli uffici d’ambito provinciali”.

“La necessità di interventi efficaci sul ciclo delle acque – ha sottolineato il presidente della commissione Agricoltura Ruggero Invernizzi (Fi) – era emersa con drammatica evidenza nella scorsa primavera-estate quando a seguito di una scarsità di precipitazioni che si protrae dallo scorso anno e che ha registrato secondo Arpa Lombardia un calo del 59% rispetto alla media degli anni 2006-2020, una parte importante delle colture in Lombardia è andata perduta con un danno che Cia calcola su base nazionale in almeno 2 miliardi di euro pari a circa il 6% del prodotto interno lordo del comparto”.

“La risoluzione -ha proseguito Invernizzi- è anche il frutto di un ciclo di audizioni con i consorzi idrici, le associazioni dei produttori agricoli e gli altri stakeholders per individuare le migliori soluzioni anche con interventi immediati già in previsione della prossima stagione di semina”.

Il documento individua altri due settori di intervento strategici: la riduzione dei consumi sia per uso agricolo che domestico grazie alla diffusione di nuove tecnologie di irrigazione e alla realizzazione di massicce campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e la riduzione degli sprechi (la cosiddetta ‘dispersione idrica’) attraverso l’ammodernamento delle reti distributive dei consorzi e degli acquedotti comunali anche grazie all’apporto dei fondi Pnrr.

Un contributo importante alla riduzione delle necessità di acqua per uso agricolo verrà dalla diffusione dell’utilizzo di acque reflue depurate attualmente stimabile tra il 15% e il 20% delle risorse idriche utilizzate (a fronte di una media nazionale del 4%) ma che può essere ulteriormente ottimizzato ed esteso tramite studi di fattibilità da condurre in collaborazione con i gestori del Servizio idrico integrato (Sii) e i consorzi di bonifica e irrigazione.