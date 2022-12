Ineos: Lynn Calder nuova Ceo Automotive, Pessler diventa Coo

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – Cambio della guardia ai vertici di Ineos Automotive: al posto di Dirk Heilmann, infatti, dall’interno del gruppo fondato da Jim Ratcliffe, arriva come Ceo Lynn Calder mentre Hans-Peter Pessler diventa Chief Operating Officier. Dopo sei anni trascorsi nel gruppo con diversi incarichi, tra cui quella di Amministratore Delegato, la Lynn subentra nel nuovo ruolo con effetto immediato. In precedenza, si è occupata di private equity.

La nomina di Lynn – si segnala – “completa il nuovo e ancora più solido team ai vertici di INEOS Automotive, segnando il passaggio da progetto ingegneristico ad attività commerciale” cp,e conferma l’incarico a Pessler, ex dirigente senior di Magna Steyr, l’azienda austriaca che ha prodotto la Classe G Mercedes, uno dei modelli ‘di riferimento’ del Grenadier, il fuoristrada che sta debuttando in queste settimane. Phillippe Steyer continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente di INEOS Automotive SAS e sarà responsabile delle attività di produzione, filiera e gestione di salute, sicurezza e ambiente.

“È un momento fantastico per prendere le redini della società,” afferma la nuova Ceo. “Il team e il Grenadier stesso ne hanno fatta di strada, eppure non è che l’inizio della creazione di un’azienda automobilistica globale. Amo le sfide e con i piani ambiziosi che abbiamo per il futuro non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova avventura”. La divisione Automotive è una sussidiaria di Ineos Group, azienda leader nei settori petrolchimico, dei prodotti chimici speciali e dei prodotti petroliferi, con un organico di 22.000 dipendenti in 34 imprese, con una rete produttiva di 183 stabilimenti in 26 Paesi e un fatturato 2020 di circa 60 miliardi di euro.